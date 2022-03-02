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Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel'in fezlekeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

Adalet Bakanlığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında hazırlanan iki fezlekeyi, gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Kemal Karadağ   | 02.03.2022
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel'in fezlekeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararların bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından TBMM, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hazırlanan iki ayrı fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanlığı da bu fezlekeleri Adalet Bakanlığına iletti.

Adalet Bakanlığı, fezlekeleri gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Başsavcılık, Güzel hakkındaki soruşturmayı yürütecek.

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