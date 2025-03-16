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Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
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