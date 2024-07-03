Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra ve akşamın ilk saatlerinde Erzurum'un kuzey ve doğusu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültü sağanak öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.