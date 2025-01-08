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Doğu Anadolu'daki 5 kentte soğukların etkisiyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de soğukların etkisiyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu.

Cüneyt Çelik, Tevhid Furkan Nehri, Fırat Atmaca, Yusuf Ayas, Günay Nuh, Sidar Can Eren, Hüseyin Demirci  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Doğu Anadolu'daki 5 kentte soğukların etkisiyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu

Erzurum

Kar yağışının ardından dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Erzurum'da, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu ve çeşmelerinin donduğu kentte, gece etkili olan sis nedeniyle ağaçlarda yoğun kırağı görüldü.

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16,2 dereceye düştüğü Kars'ta da dereler, göletler buzla kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, Kars Kalesi eteğindeki tarihi yapılar kırağı tutan ağaçlarla güzel bir görüntü oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava etkisini sürdürdü.

Bina çatılarında, buz sarkıtları oluştu, bitkiler kırağı, camlar ise buz tuttu. Yollarda oluşan buz ve kar kütleleri için Sarıkamış Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Vatandaşlardan Yakup Gülle, Sarıkamış'ta kar yağdıktan sonra soğuk havanın hüküm sürmeye başladığını söyledi.

Ağrı

Ağrı'da da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8,6 derece ölçüldü. Şehirde yoğun sis de etkili oldu.

Ardahan

Ardahan'da da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 22 dereceye düştüğü kentte, sis, kırağı ve buzlanma oluştu.

Göle ilçesinde yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Tunceli

Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle park halindeki araçların camları buz tuttu.

Ağaç ve bitkilerin de kırağıyla kaplandığı kentte, dağların zirvelerinde sis bulutları oluştu.

Bazı vatandaşlar kış şartlarından etkilenen kuşlar için doğaya yem bıraktı.

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