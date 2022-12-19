Dolar
18.65
Euro
19.86
Altın
1,797.69
ETH/USDT
1,182.70
BTC/USDT
16,738.00
BIST 100
5,319.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayburt Valiliği’ni ziyaretinde konuşuyor
logo
Gündem

Doğu Anadolu'da araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlhami Erkılıç, Günay Nuh, Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, Abdullah Söylemez   | 19.12.2022
Doğu Anadolu'da araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu Fotoğraf: Günay Nuh - AA

Erzurum

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da araç camları ve yollarda buzlanma oluştu.

Vatandaşlar, sabah saatlerinde araçlarının camlarındaki buzu kazıdı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 19 santimetreye ulaştı.

Kars

Kars'ta ağaç ve bitkiler kırağı tuttu, araç camları da buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava nedeniyle dereler ve göletler buz tuttu.

Bazı vatandaşlar, yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere yem verdi.

Ardahan

Termometrelerin gece sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği Ardahan'da da buzlanma oluştu.

Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Kent sakinlerinden Melih Aktürk, özellikle gece soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Sabah baktık araç buzla kaplanmış. Biz de ilk olarak aracın camını temizlemek zorunda kaldık." dedi.

Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Buzlanmaların oluştuğu kentin yüksek kesimleri karla kaplandı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen, Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nda eşsiz manzaralar oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor
Doğu Anadolu'da araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu
Kıyı Emniyetine 44 daimi işçi, KGM'ye 7 müfettiş yardımcısı alınacak
İDO'nun bazı seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

Benzer haberler

Doğu Anadolu'da araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu

Doğu Anadolu'da araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu

Bakan Bilgin: İşletmeyi ayakta tutacak ama işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesi belirlenmeli

Doğu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Erzurum'da üniversite öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında favorilerini seçti

Erzurum'da üniversite öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında favorilerini seçti
"18. Kar Film Festivali" sona erdi

"18. Kar Film Festivali" sona erdi
Antalya Kumluca'da hayat normale dönmeye başladı

Antalya Kumluca'da hayat normale dönmeye başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet