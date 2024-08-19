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Doğu Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve nem oranının etkisi sürüyor

Adana, Mersin ve Hatay'da yüksek nem oranıyla etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor.

Mehmet Bayrak, Aleyna Coşkun, Nurşin Mağın  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Doğu Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve nem oranının etkisi sürüyor Fotoğraf: Nurşin Mağın/AA

Hatay

Hava sıcaklığının 39 derece, nem oranının ise yüzde 55 ölçüldüğü Adana'da dışarı çıkanlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

Bazı vatandaşlar, parklardaki çeşmelerde yüzünü yıkayıp serinlemeye çalıştı.

Kentte sıklıkla kullanılan cadde ve sokaklarda sıcak hava nedeniyle sakinlik oluştu.

Mersin

Mersin kent merkezinde de yüzde 66'yı aşan nem oranının etkisiyle hissedilen hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı.

Bunaltıcı hava nedeniyle sıklıkla kullanılan cadde ve sokaklar boş kaldı.

Dışarı çıkanlar, sahil şeridindeki kameriyeler ile parklardaki gölgelik alanlarda serinledi.

Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da güneşin etkisinden korunmak için şemsiye kullandı.

Hatay

Hatay'da da vatandaşlar, yüzde 51 oranındaki nem ve 33 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Merkez Antakya ilçesinde yürüyüş yapanlar, Atatürk Parkı'ndaki ağaçların gölgesinde dinlenmeye çalıştı.

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