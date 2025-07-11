Dolar
40.17
Euro
47.05
Altın
3,357.81
ETH/USDT
2,983.10
BTC/USDT
117,516.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DMM'den "kadın konukevlerinin yetersiz olduğu" iddialarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şiddet mağduru kadınlara yönelik koruyucu ve destekleyici hizmetlerini etkin ve kesintisiz şekilde sürdürdüğünü bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
DMM'den "kadın konukevlerinin yetersiz olduğu" iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Kadın konukevlerinin yetersiz olduğu, şiddet gören kadınların yer bulamadığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu konuda herhangi bir yatırım planı bulunmadığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şiddet mağduru kadınlara yönelik koruyucu ve destekleyici hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürdüğü, şiddet mağduru hiçbir kadının, kadın konukevi hizmetinden faydalanma istediğinde geri çevrilmediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet mağduru kadınlara yönelik koruyucu ve destekleyici hizmetlerini etkin ve kesintisiz bir şekilde yüzde 70-75 doluluk oranıyla hizmet vermekte ve her ilde en az bir kadın konukevi bulunmaktadır. Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin kadın konukevi açma yükümlülüğü takip edilmekte, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlanmakta, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında kapasite artırımı çalışmaları devam etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, kadınların şiddetten korunması ve desteklenmesine yönelik hizmetlerini hem mevcut altyapıyla hem de yeni yatırımlarla etkili ve sürdürülebilir şekilde yürütmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den "kadın konukevlerinin yetersiz olduğu" iddialarına ilişkin açıklama
Antalya'da aslanın saldırması sonucu yaralanan kişi taburcu edildi
DMM'den, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda silah bırakma sürecindeki dezenformasyon içerikli iddiaya açıklama
Beşiktaş'ta alt geçitte alev alan özel halk otobüsüne müdahale ediliyor
Fatih Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenledi

Benzer haberler

DMM'den "kadın konukevlerinin yetersiz olduğu" iddialarına ilişkin açıklama

DMM'den "kadın konukevlerinin yetersiz olduğu" iddialarına ilişkin açıklama

DMM'den CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet