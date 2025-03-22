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DMM, "Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi terk etmeleri çağrısında bulundu" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
DMM, "Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi terk etmeleri çağrısında bulundu" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan, "Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia edilenin aksine Fransa veya İngiltere'nin ülkemizdeki vatandaşlarına herhangi bir çağrısı bulunmamaktadır. Ülkemizde devam eden yargı süreçlerine ilişkin bazı illerde düzenlenen gösterilerde kolluk kuvvetlerimiz, sabır ve sağduyuyla herkes için huzur ve güven ortamını temin etmektedir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

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