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DMM, "ABD Ankara Konsolosluğu görevlilerinin sabıka kaydına erişimi var" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Amerika Birleşik Devletleri Ankara Konsolosluğu görevlilerinin, vatandaşlarımızın sabıka kaydına doğrudan erişimi var" iddiasını yalanladı.

İsmet Karakaş  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
DMM, "ABD Ankara Konsolosluğu görevlilerinin sabıka kaydına erişimi var" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "ABD Ankara Konsolosluğu görevlilerinin sabıka kaydına erişiminin bulunduğu" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

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Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ülkemizde bulunan yabancı ülkelerin temsilcilikleri, uygulayacakları iş ve işlemler gereği kendilerine başvuran vatandaşlarımızın adli sicil kaydını Adalet Bakanlığından resmi olarak talep etmektedir. ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan duyuruda geçen ifadenin manipüle edildiği tespit edilmiştir. Herhangi bir ülkenin diplomatik çalışanının, vatandaşlarımızın adli sicil kayıtlarına doğrudan erişim imkanı olması söz konusu değildir."

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