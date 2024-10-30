Dolar
34.29
Euro
37.13
Altın
2,784.09
ETH/USDT
2,665.90
BTC/USDT
72,267.00
BIST 100
8,974.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda "The Lies of Israel" lansmanı ve panelinde konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da ‘’UDHAM & ARUS İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması’’ programında konuşuyor
logo
Gündem

Diyarbakır'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu kapsamında 30 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 58 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Aziz Aslan  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Diyarbakır'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu kapsamında 30 zanlı tutuklandı

Diyarbakır

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir haftada sokak satıcıları ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik "Kırlangıç" adıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

Ekipler, Diyarbakır'dan batı illerine sevk edilmek üzere yola çıkan tırda yaptıkları aramada aracın frigo (soğutucu) bölümüne gizlenmiş 36 kilogram skunk ele geçirdi.

Bir nakliye aracındaki çamaşır suyu kolilerini kontrol eden ekipler de şüphelilerin bazı kolilere çamaşır suyu koyduklarını, bazı kolileri ise uyuşturucuyla doldurduklarını tespit etti. Ekiplerce nakliye aracında 124 kilogram skunk bulundu.

Ekipler "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik de çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda muhtelif türde ve miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Çalışmada sokak satıcılarının fiziki takipten kurtulmak için taksi kullandıkları, yolcu görüntüsünde oldukları için dikkat çekmeyeceklerini düşündükleri belirlendi.

Taksilere yoğunlaşan polis ekipleri, sokak satıcılarını suçüstü yakaladı. Takip edilen taksilerden inen sokak satıcılarına anında müdahale edilerek, uyuşturucu alışverişinin önüne geçildi.

Bir haftada helikopter desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, 418 kilogram esrar türevi uyuşturucu, muhtelif miktarlarda metamfetamin, 4 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 58 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 28 şüpheli serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu kapsamında 30 zanlı tutuklandı
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hatay Dikmece'deki deprem konutlarından 3 bin 830’unun inşaatı tamamlandı
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 zanlı yakalandı
Esenyurt Belediye Başkanı Özer, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Benzer haberler

Diyarbakır'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu kapsamında 30 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu kapsamında 30 zanlı tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Diyarbakır'da soya ekim alanı bir yılda 9 binden 33 bin dekara yükseldi

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyonda 33 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyonda 33 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 19 şüpheli tutuklandı
Mahkemeden ruhsatsız silahla yakalanan şüpheliye örnek tutuklama kararı

Mahkemeden ruhsatsız silahla yakalanan şüpheliye örnek tutuklama kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet