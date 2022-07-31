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Diyarbakır'da Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da 1021 personelin katılımıyla "Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil Operasyonu" başlatıldı.

Yusuf Soykan Bal   | 31.07.2022
Diyarbakır'da Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil Operasyonu başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da operasyon yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1021 personel ve 62 operasyonel timin görev aldığı operasyonun ilk gününde, Lice ilçesinin Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 87 ayrı noktada arama gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 milyon 57 bin 760 kök kenevir, 110 bin kök skunk, 123,5 gram kubar, 30,2 gram toz esrar ve 11 bin 400 metre sulama hortumu ele geçirildi.

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