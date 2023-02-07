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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
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Diyarbakır ve Elazığ'da depremden etkilenenler TCDD vagonlarında misafir ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır ve Elazığ'daki bazı vatandaşlar, TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarında konaklıyor.

Halil İbrahim Sincar, Mehmet Sıddık Kaya, Suat Öztürk   | 07.02.2023
Diyarbakır ve Elazığ'da depremden etkilenenler TCDD vagonlarında misafir ediliyor Fotoğraf: Suat Öztürk / AA

Diyarbakır/Elazığ

Diyarbakır'da yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sunduğu destekle depremden etkilenen Diyarbakır ve Elazığ'daki bazı vatandaşlar da TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarında misafir ediliyor.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Tren Garı'nda bulunan 17 vagon depremzedelerin kullanımına sunuldu.

Bu vagonlarda 1000'i aşkın depremzede konaklama imkanı buldu.

Vatandaşlardan Ömer Uğur, AA muhabirine, depremin etkisinden hala kurtulamadıklarını belirterek, "TCDD vagonlarını bizlere açtı. Bugün de buraya geldik, bekleyeceğiz. Depremin etkisi geçene kadar buradayız. Tüm halkımıza geçmiş olsun diliyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bize toplanma merkezi sağladılar, çay, çorba verdiler. Barınmamızı sağlıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Muhteber Nergiz ise bu yaşına kadar böyle etkili bir deprem yaşamadığını dile getirerek, depremde bazı tanıdıklarının hayatını kaybettiğini, bazılarının ise enkaz altında olduğunu belirtti.

Nergiz, "Duyduk ki; vagonlar kullanıma açılmış. Sağ olsun devletimiz her şeyi seferber etmiş. Dün gece kumanya da geldi, yemeğimizi de yedik." ifadelerini kullandı.

İsmail Köçer de depremde büyük korku yaşadıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Depremde tanıdıklarımı, arkadaşlarımızı kaybettim. Ülke olarak kenetlenme zamanı. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Devletimiz sağ olsun, garı bizlere açtı. Trendeyiz, rahatız."

Elazığ

Elazığ Tren Garı'nda vatandaşların barınmalarına destek amaçlı tahsis edilen 10 vagonda yaklaşık 600 kişiye konaklama imkanı sunuldu.

Vatandaşlardan Ethem Demir, depremin ardından ailesiyle tren garında kalmaya başladıklarını söyledi.

Kendilerini burada güvende hissettiklerini anlatan Demir, "Günümüz burada geçiyor. Arada gidip evimize bakıp, geliyoruz." dedi.

77 yaşındaki Rıza Bingöl, eşiyle garda konakladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Deprem olduğundan beri buradayız. Devletimiz sağ olsun. Yerimiz sıcak, yeme içme konusunda sıkıntı yaşamıyoruz."

2 çocuk annesi Sabiha Gül evde kalamadıkları için vagonda barındıklarını anlattı.

"Bize vagon verdiler. Buraya sığındık. Allah razı olsun." diyen Gül, devlet ve millet el ele yaraların sarılmaya çalışıldığını kaydetti.

10 yaşındaki Sena Nur Hallaç ise depremden dolayı ailesiyle vagonda kaldıklarını, verilen hizmetten memnun olduğunu belirtti.


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