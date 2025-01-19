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Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen, "Maske" adı verilen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda, 15 şüpheli tutuklandı.

Aydın Arik  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince sahte internet siteleri üzerinden araç kiralatarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, şüpheliler dolandırdıkları kişilerce hesaplarına gönderilen paraları ATM'den çekmek isterken teknik ve fiziki takiple tespit edildi.

Zanlıların hesaplarını inceleyen polis ekipleri, kasko ve sigorta poliçesi ile depozito bedeli adı altında 253 milyon lira şüpheli işlem yapıldığını tespit etti.

Diyarbakır, Mersin, Gaziantep ve Adana'da düzenlenen ve "Maske" adı verilen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, şüphelilerden birinin dolandırıcılıkta kullanılan sim kartı kol saatinin kordonuna sakladığı belirlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yaklaşık 200 olayın aydınlatıldığı çalışmada, şüphelilerin 50 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Öte yandan, şüphelilerin ATM'den para çekerken kendi aralarında yaptıkları tartışma güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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