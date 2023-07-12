Dolar
26.14
Euro
28.80
Altın
1,935.05
ETH/USDT
1,889.90
BTC/USDT
30,776.00
BIST 100
6,354.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Diyanet, Türkiye genelinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek

Tüm camilerde "Din İstismarıyla Mücadele ve 15 Temmuz Ruhu" temalı hutbe verilecek, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te de eş zamanlı selalar okunacak.

Fırat Taşdemir  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Diyanet, Türkiye genelinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye genelinde etkinlikler düzenleyecek.

Diyanet'in açıklamasına göre, Türkiye geneli 81 il ve 922 ilçedeki cami ile Kur'an kurslarında hatm-i şerifler okunarak, duaları 15 Temmuz'da icra edilecek programlarda yapılacak. 15 Temmuz günü öğle namazı öncesi tüm camilerde, şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp, mevlid-i şerifler okunacak.

Tüm camilerde 14 Temmuz'da cuma namazından önce "Din İstismarıyla Mücadele ve 15 Temmuz Ruhu" temalı hutbe verilecek.

Ülke genelindeki Diyanet gençlik hizmet merkezlerinde, gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik "Din İstismarıyla Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu sohbet, çevrim içi ve yüz yüze söyleşi, Kur'an tilaveti, dua ve benzeri 1615 faaliyet düzenlenecek.

Minarelerden salalar okunup, ışıklar yakılacak

Türkiye genelindeki tüm camilerde, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te eş zamanlı selalar okunacak, camilerin minarelerinin ışıkları yakılacak. Ayrıca merkez camiler ve programların icra edileceği yerlere yakın camiler, sabah namazına kadar açık tutulacak.

Tüm il ve ilçe müftülerinin başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.

Kur'an kurslarında etkinlikler düzenlenecek

Yaklaşık 90 bin cami ve yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 2 milyondan fazla çocuk ve gencin bilinçlendirilmesine yönelik sohbet, Kur'an tilaveti, dua, şiir okuma, resim yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek.

Ayrıca "Din İstismarıyla Mücadele ve Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu kitap, slayt ve benzeri materyallerle tüm cami ve Kur'an kurslarında vatandaşlar ve gençler bilgilendirilecek.

Diyanet TV, din istismarı ve 15 Temmuz konularında fragmanlar, haber bültenleri, canlı bağlantılar, ortak yayınlar, dinleyici görüşlerini de ihtiva eden yayınlar yapacak.

Diyanet Radyo'da ise kısa ve etkili sunumlar, edebi metin seslendirmeleri yapılacak, hazırlanan bu çalışmalar ulusal radyo organlarıyla da paylaşılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ukrayna Komisyonu'nun Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı
Antalya'daki "Leylek kreşi" ormanda bulunan 3 yavruya yuva oldu
"Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temalı "15 Temmuz treni" Ankara’dan yola çıkacak
Malatya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin yeni kararlar alındı
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Deprem illerinde yurtlarımızı sağlamlaştıracağız ve yenilerini yapacağız

Benzer haberler

Diyanet, Türkiye genelinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek

Diyanet, Türkiye genelinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek

15 Temmuz, Türkiye ve dünyada geniş kapsamlı etkinliklerle anılacak

Adana'da "15 Temmuz Fotoğraf ve Resim Sergileri" açıldı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, 15 Temmuz anma programı düzenledi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, 15 Temmuz anma programı düzenledi
15 Temmuz'da Marmaray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak

15 Temmuz'da Marmaray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak
Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaz Kur'an kursları başladı

Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaz Kur'an kursları başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet