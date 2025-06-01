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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Dışişleri Kaynakları: Ukrayna ve Rusya heyetlerinin İstanbul'da görüşmesi planlanıyor

Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin, bugün saat 13.00'te İstanbul'da yapılması bekleniyor.

Tuğba Altun  | 01.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Dışişleri Kaynakları: Ukrayna ve Rusya heyetlerinin İstanbul'da görüşmesi planlanıyor

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Çırağan Sarayı'nda bir araya gelmesi öngörülüyor.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönünde İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini ve heyete Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık yapacağını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin heyete başkanlık edeceğini ifade etmişti.

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