Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun 76. yıl dönümünü kutladı
Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun 76. yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO'nun 76. yıl dönümü kutlu olsun!" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, NATO'nun güneydoğu kanadında kritik konumdaki Türkiye'nin güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve dinamik savunma sanayi ile Avrupa-Atlantik güvenliğine yıllardır yaptığı eşsiz katkılarını sürdürmeye kararlı olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
NATO’nun 76. yıldönümü kutlu olsun!— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 4, 2025
NATO’nun Güneydoğu Kanadında kritik konumdaki Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve dinamik savunma sanayii ile Avrupa-Atlantik güvenliğine yıllardır yaptığı eşsiz katkılarını sürdürmeye kararlıdır. pic.twitter.com/8zU2ijsyWC