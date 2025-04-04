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Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun 76. yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun 76. yıl dönümünü kutladı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun 76. yıl dönümünü kutladı

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO'nun 76. yıl dönümü kutlu olsun!" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, NATO'nun güneydoğu kanadında kritik konumdaki Türkiye'nin güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve dinamik savunma sanayi ile Avrupa-Atlantik güvenliğine yıllardır yaptığı eşsiz katkılarını sürdürmeye kararlı olduğu belirtildi.

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