Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yeni atamalar Resmi Gazete'de
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan pozisyonlara yapılan yeni atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Buna göre, Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Temsilcisi Faruk Kaymak, Lüksemburg Büyük Dükalığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ayrıca, İkili İşler Genel Müdürü Yaprak Balkan, AB nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü ise Karadağ nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.