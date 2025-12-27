Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yeni atamalar Resmi Gazete'de

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan pozisyonlara yapılan yeni atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büşranur Keskinkılıç  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yeni atamalar Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Temsilcisi Faruk Kaymak, Lüksemburg Büyük Dükalığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.

Ayrıca, İkili İşler Genel Müdürü Yaprak Balkan, AB nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü ise Karadağ nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine getirildi.

Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yeni atamalar Resmi Gazete'de
