Dolar
34.70
Euro
36.73
Altın
2,650.59
ETH/USDT
3,675.00
BTC/USDT
96,769.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ve Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye'deki durumu telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü. Görüşmede Suriye’deki durum ve Astana Süreci ele alındı.

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye’deki durum ve Gazze’de ateşkesi sağlama çabaları ele alındı.

Öte yandan Fidan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Lübnan’daki ateşkesin durumu ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT World Forum'da medya taraflılığı ele alındı
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü
Hatay Valisi Masatlı: Hatay genelinde 32 bin 160 konutun hak sahipliğini belirledik
Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet