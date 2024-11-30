Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ve Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye'deki durumu telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü. Görüşmede Suriye’deki durum ve Astana Süreci ele alındı.
Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye’deki durum ve Gazze’de ateşkesi sağlama çabaları ele alındı.
Öte yandan Fidan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Lübnan’daki ateşkesin durumu ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.