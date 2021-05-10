Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler için telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Cezayir, Pakistan ve Rus mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeleri değerlendirdi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler ele alındı.
- Öğle ezanının ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okundu
- İsrail polisi, Mescid-i Aksa gösterisine katılan Filistinliyi arabayla ezen Yahudi yerleşimciyi silahla korudu
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir
- Mescid-i Aksa’dan İslam dünyasına yardım çağrısı
- AA’nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde yaralandı
- İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti
- İsrail, Gazze'deki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kapadı
- İsrail polisi Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı
- İsrail polisi Şeyh Cerrah’ta Filistinlilere müdahale etti
- Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin akın etmesiyle bölgeyi terk etti