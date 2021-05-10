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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler için telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Cezayir, Pakistan ve Rus mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeleri değerlendirdi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 10.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler için telefon diplomasisi

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler ele alındı.

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