Dolar
13.70
Euro
15.49
Altın
1,799.58
ETH/USDT
3,360.00
BTC/USDT
42,939.00
BIST 100
2,009.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Ataşehir Şerifali İmar İskan Blokları’nın temel atma töreninde konuşuyor
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 06.01.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un görüşmesinde, ikili ilişkiler, NATO Rusya Konseyi toplantısı, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kafkaslar'daki güncel gelişmeler ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Meclis Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısını onayladı
Sağlık Bakanı Koca: Mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yerli ve milli üretimimiz TURKOVAC aşımı oldum
Aşı timleri Muş'un karlı yollarını aşarak en ücra köylere ulaşıyor
Omicron'a karşı 'kapalı ortamlarda' tedbirlerin daha da artırılması uyarısı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü