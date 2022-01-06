Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un görüşmesinde, ikili ilişkiler, NATO Rusya Konseyi toplantısı, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kafkaslar'daki güncel gelişmeler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.