Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Ukrayna konusunda ateşkes sağlanması ve tahliyeler dahil insani durum değerlendirildi.
Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ile de telefonda görüştü.
Görüşmede özellikle Ukrayna'daki insani durum ve ateşkesin sağlanmasının önemi ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.