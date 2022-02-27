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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 27.02.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Ukrayna konusunda ateşkes sağlanması ve tahliyeler dahil insani durum değerlendirildi.

Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ile de telefonda görüştü.

Görüşmede özellikle Ukrayna'daki insani durum ve ateşkesin sağlanmasının önemi ele alındı.

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