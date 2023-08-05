Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,834.40
BTC/USDT
29,041.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da sağanak etkili oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye'nin geleceğinde derin izler bırakacak çok önemli günler geçiriyoruz
İstanbul Valisi Gül: İstanbul genelinde yüzde 9 ila yüzde 11 arasında suçlarda düşüş var
Kurban hissesi yerine bozuk et ve salam dağıtıldığı iddiasına 3 bin 660'ar yıla kadar hapis istemi
İnternetten satılan gezi tekneleri ve kişisel deniz araçlarına piyasa gözetimi uygulanacak

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Roma'da Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet