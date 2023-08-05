Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.
Ankara
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.