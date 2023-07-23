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Dışişleri Bakanı Fidan, Roma'da Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz ülkelerinin yaşadığı ortak bir sınama olarak tanımladığı düzensiz göçle mücadelede bölgesel işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Barış Seçkin  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Roma'da Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı Fotoğraf: Murat Gök/AA

Roma

Bakan Fidan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde Roma'da düzenlenen Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen konferansta Bakan Fidan da bir konuşma yaptı.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, düzensiz göçün Akdeniz ülkelerinin yaşadığı ortak bir sınama olduğunu belirten Fidan, düzensiz göçle mücadelede bölgesel işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Göçün kaynakta durdurulmasının önemini vurgulayan Bakan Fidan, bunun için yaşanan çatışmaların ve ekonomik sorunların giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, ülkeler arasında yük paylaşımının önemine değinirken, tüm ülkeleri insan onurunun korunması için yabancı düşmanlığı ve nefret suçlarını önlemeye ve hoşgörü kültürünü geliştirmeye çağırdı.

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