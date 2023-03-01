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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz, Sümeyye Dilara Dinçer   | 01.03.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi Fotoğraf: Cem Özdel - AA

Yeni Delhi

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, G20 marjında Yeni Delhi’de Rus mevkidaşı Lavrov’la görüştüğünü belirterek, "Deprem yardımları için tekrar teşekkür ettik. Bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.

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