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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ile bir araya geldi

18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ile bir araya geldi

Riyad
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi"nin ikinci toplantısı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da bir araya geldi.
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