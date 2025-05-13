Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile çalışma yemeğinde bir araya geldi
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Gayriresmi Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.
Bakanımız @HakanFidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Antalya'da çalışma yemeğinde biraraya geldi. pic.twitter.com/X7b12178s2— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 13, 2025
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, toplantı öncesinde Rutte ile Antalya'da çalışma yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.
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