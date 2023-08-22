Dolar
27.22
Euro
29.52
Altın
1,897.04
ETH/USDT
1,630.30
BTC/USDT
25,848.00
BIST 100
7,771.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale'de çıkan orman yangını devam ediyor - VTR
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan: Irak'ın dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,"Ortak düşmanız olan PKK terör örgütünün, ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz. Irak'tan dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz." dedi.

Mustafa Deveci  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Dışişleri Bakanı Fidan: Irak'ın dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'tan dostluk ve kardeşlik gereği PKK'yı resmen terör örgütü olarak tanımasını beklediklerini belirtti.

Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Iraklı mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede çok kapsamlı konuları ele aldıklarını belirten Fidan, bunların başında da terörle mücadelenin geldiğini aktardı.

Fidan, PKK terör örgütünün Irak'ın egemenliğine meydan okumasına kayıtsız kalamayacaklarını vurgu yaparak, "(Irak'la) Ortak düşmanız olan PKK terör örgütünün, ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz." dedi.

PKK'nın Sincar, Mahmur, Kandil ve Süleymaniye'nin yanı sıra birçok Irak köyünü işgal ettiğine dikkati çeken Fidan, terör örgütünün Suriye ve Irak arasında sınırları yok sayarak kurduğu terör koridoruyla bu iki bölgeyi birleştirme arayışı içinde olduğuna işaret etti.

Bakan Fidan, Türkiye'nin terörle mücadelede Irak ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Emperyal güçlerin maşası haline gelmiş olan PKK terör örgütüne karşı Iraklı kardeşlerimizin mücadelesini her seviyede destekliyoruz. Ayrıca kendilerinden (Irak'tan) dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz. Biz, ismi ne olursa olsun ister PKK, ister DEAŞ, Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine kasteden, Iraklı kardeşlerimizin istikrar ve refahına göz diken, insanlık suçu işleyen her türlü terör örgütüne karşı mücadelede Irak ile birlikte çalışmaya hazırız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Irak'ın dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz
MEB, "merdiven altı" kurslara karşı öğrenci ve velilerin dikkatli olmalarını istedi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: (Çanakkale’deki yangın) Yangın Çanakkale şehir merkezini teğet geçer halde ilerliyor
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler ya Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşecek

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: Irak'ın dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan: Irak'ın dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz

Irak’tan, "Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti önemli bir fırsat” açıklaması

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet