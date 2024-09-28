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Dışişleri Bakanı Fidan: Görünen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Nasrallah'ın öldürülmesi) Görünen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var." dedi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: Görünen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var

Ankara

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