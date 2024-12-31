Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Mirzoyan ile telefonda görüştü.
Bakanlar görüşmede ikili ve uluslararası konuları ele aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.