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Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Mirzoyan ile telefonda görüştü.

Bakanlar görüşmede ikili ve uluslararası konuları ele aldı.

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