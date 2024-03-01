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Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Antalya'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya'da bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Antalya'da görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

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