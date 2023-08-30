Dışişleri Bakanı Fidan, çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya gidecek
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında 31 Ağustos-1 Eylül'de Rusya'ya gidecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül'de çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya gideceği belirtildi.
Açıklamada, "Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.
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