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Dışişleri Bakanı Fidan, çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya gidecek

Büşranur Koca  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya gidecek

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında 31 Ağustos-1 Eylül'de Rusya'ya gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül'de çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya gideceği belirtildi.

Açıklamada, "Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.



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