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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Muhammet Tarhan  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Blinken görüşmede NATO'nun genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması, sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ve bu konuda ABD'nin ev sahipliğinde 7 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası toplantıyı ele aldı.




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