Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Blinken görüşmede NATO'nun genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması, sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ve bu konuda ABD'nin ev sahipliğinde 7 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası toplantıyı ele aldı.
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