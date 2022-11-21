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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Bathily'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Mustafa Deveci   | 21.11.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Bathily'i kabul etti

Ankara

Bakan Çavuşoğlu, Bathily ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmede, BM'nin yeni Libya Özel Temsilcisi Bathily’ye görevinde başarılar dilediğini belirten Çavuşoğlu, "Libya’da istikrar için desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.

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