Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Bathily'i kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Ankara
Bakan Çavuşoğlu, Bathily ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Görüşmede, BM'nin yeni Libya Özel Temsilcisi Bathily’ye görevinde başarılar dilediğini belirten Çavuşoğlu, "Libya’da istikrar için desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.
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Ankara’da ağırladığımız BM Genel Sekreteri’nin yeni #Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily’ye görevinde başarılar diledik. Libya’da istikrar için desteğimiz sürecek.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 21, 2022
Met w/@Bathily_UNSMIL SRSG for Libya & wished him success. Continue our support for stability in Libya. pic.twitter.com/trH55zVpJ3