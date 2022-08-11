Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışında konuştu
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'nin bölünmesini engellemek için Suriye'de güçlü bir yönetimin olması lazım. Topraklarının her köşesine hakim olabilecek irade ancak birlik beraberlikle olur." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, "Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı barış olmaz." diye konuştu.
Çavuşoğlu, "Bağlantısızlar Toplantısı'nda, Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanıyla da ayaküstü kısa bir sohbetim oldu." ifadesini kullandı.
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