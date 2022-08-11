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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışı dolayısıyla basın toplantısı düzenliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen ’’Anadolu Soruyor’’ programının canlı yayın konuğu oluyor.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışında konuştu

Behlül Çetinkaya   | 11.08.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışında konuştu

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'nin bölünmesini engellemek için Suriye'de güçlü bir yönetimin olması lazım. Topraklarının her köşesine hakim olabilecek irade ancak birlik beraberlikle olur." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı barış olmaz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Bağlantısızlar Toplantısı'nda, Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanıyla da ayaküstü kısa bir sohbetim oldu." ifadesini kullandı.

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