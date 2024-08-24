Dışişleri, Almanya'daki bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini bildirdi
Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya’nın Solingen şehrinde dün düzenlenen bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini duyurdu.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Mevcut bilgilere göre, Almanya’nın Solingen şehrinde dün yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler, Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir."
Solingen'deki şehir festivalinde dün bir saldırganın rastgele bıçakladığı kişilerden 3'ünün yaşamını yitirdiği bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.