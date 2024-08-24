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Dışişleri, Almanya'daki bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini bildirdi

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya’nın Solingen şehrinde dün düzenlenen bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini duyurdu.

Büşranur Koca  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Dışişleri, Almanya'daki bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini bildirdi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Mevcut bilgilere göre, Almanya’nın Solingen şehrinde dün yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler, Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir."

Solingen'deki şehir festivalinde dün bir saldırganın rastgele bıçakladığı kişilerden 3'ünün yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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