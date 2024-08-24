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Dünya

Almanya’da bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü bildirildi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir etkinlikte düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Erbil Başay  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Almanya’da bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü bildirildi

Berlin

Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı.

Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Solinger Tageblatt gazetesinin haberinde, saldırının Solingen şehrinin 650 yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen festivalde gerçekleştiği belirtildi.

Haberde, saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 6’sı ağır 7 kişinin yaralandığı aktartılarak, polisin halktan şehir merkezini terk etmelerini istediği kaydedildi.

Alman Haber Ajansı DPA’nın da polis çevrelerine dayandırdığı haberde, şüphelinin henüz yakalanmadığı kaydedildi.

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