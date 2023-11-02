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Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın emniyetteki işlemleri sürüyor

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emrah Gökmen, Metin Tokgöz, Elif Somuncu  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın emniyetteki işlemleri sürüyor Fotoğraf: Emrah Gökmen/AA

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlının, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade alma işlemleri başladı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz, ifadesinin alınmasının ardından sağlık sorunları nedeniyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, firari olarak aranan şüphelilerden birinin yakalandığı öğrenildi.

Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçları sergilendi

Soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'ın el konulan araçları, polis ekipleri tarafından çekicilere yüklenip İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu araçlar, yerleşkenin bahçesinde sergilendi.

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