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Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone" İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyen "Castorone" gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Şükrü Gündüz  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone" İstanbul Boğazı'ndan geçti Fotoğraf: Alperen Baran Metecan/AA

İstanbul

Bahama Adaları bayraklı 39 metre genişliğinde ve 102 bin 32 groston ağırlığındaki gemi, Karadeniz'den girip İstanbul Boğazı'nı geçti.

Geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 4 römorkör ve acil müdahale gemisi "Nene Hatun" eşlik etti. Sahil Güvenlik botları da geminin çevresinde hazır bulundu.

İstanbul Boğazı saat 16.30 itibarıyla gemi trafiğine açıldı.

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