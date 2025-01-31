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Depremlerde sağlık altyapısı zarar gören Hatay, yeni yatırımlarla ayağa kaldırılıyor

Hatay'da depremlerde büyük hasar oluşan sağlık altyapısının ayağa kaldırılması için hizmete açılan 9 hastane ile 3'er semt polikliniği ve aile sağlığı merkezi, afetin yaralarının sarılmasına katkı sunuyor.

Lale Köklü Karagöz  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Depremlerde sağlık altyapısı zarar gören Hatay, yeni yatırımlarla ayağa kaldırılıyor Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Kahramanmaraş'ta 2 yıl önce meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen kent Hatay oldu.

Sarsıntılar nedeniyle yıkılan ve ağır hasar gören binlerce yapı arasında sağlık tesisleri de yer aldı.

İlgili devlet kurumlarınca 6 Şubat 2023'teki afetin ardından kentte başlatılan yatırım atağı kapsamında 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun, Hassa, Arsuz, Belen, Defne, Erzin, Payas ve Altınözü devlet hastaneleri hizmete açıldı.

Hastanelerin yanı sıra Samandağ, Antakya ve İskenderun ilçelerine kazandırılan 3 semt polikliniği ile 3 aile sağlığı merkezi de afet sonrası vatandaşları ağırlamaya başladı.

Kesintisiz hizmet veren tesisler, depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sunuyor.

"Araştırma hastanesi depremin seneidevriyesi olmadan hizmete açıldı"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremlerde sağlık tesislerinin önemli kısmının yerle bir olduğunu söyledi.

Afet sonrasında ilk olarak 60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nin kapılarını açtığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Devamında 200 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi ile 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, depremin seneidevriyesi olmadan hizmete açıldı. İnşaatları depremden önce başlayan Hassa, Arsuz ve Belen devlet hastanelerimiz de sağlık sistemine hizmet verecek şekilde devreye alındı."

Masatlı, 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi ve Reyhanlı'daki ağız diş sağlığı merkezinin inşaatlarının devam ettiğini bildirdi.

Yapımı planlanan diğer projelere değinen Masatlı, şunları kaydetti:

"Neredeyse 45-50 yıllık sağlık ihtiyacımızın karşılanacağı tesislerin de ihalesi yapılıyor. Örneğin 1100 yataklı Hatay Şehir Hastanemiz, Dörtyol'daki ağız diş sağlığı merkezimiz, inşaatları devam eden aile sağlığı merkezlerimizle neredeyse 45-50 yıllık sağlık ihtiyacını, talebini, hizmetini karşılayacak tesisleşmeyi de gerçekleştirmiş olacağız."

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