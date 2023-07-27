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Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerde prim borçları ödeme süreleri 29 Aralık'a uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki işverenlerin mevcut prim borçlarını 29 Aralık'a kadar erteledi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerde prim borçları ödeme süreleri 29 Aralık'a uzatıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Temmuz'da sona erecek mücbir sebep halinin Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda söz konusu il ve ilçelerdeki işverenlerin prim borçlarıyla bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerine ilişkin alınan karar paylaşıldı.

Buna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler, sigortalılar ve genel sağlık sigortalıların 6 Şubat-30 Kasım 2023 tarihleri arasında vermekle yükümlü oldukları bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) teslim süresi 15 Aralık'a (bu tarih dahil) uzatıldı.

Söz konusu evraklar, bu süre içerisinde teslim edilmesi durumunda yasal süre içinde verilmiş sayılacak.

6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarıyla 2023'ün ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarına ait prim borçları, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 29 Aralık'a kadar ertelenecek.

Ödeme vadesi geçmiş borçlar yasal süre içinde ödenmiş sayılacak

Yeniden yapılandırılan, tecil ve taksitlendirilen ödeme vadesi geçmiş borçlar için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 6 Şubat itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 6 Şubat-30 Kasım 2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerinin ödeme süresi de 29 Aralık'a uzatıldı. Bu sürede ödenen taksitler, yasal süresi içinde ödenmiş sayılacak.

Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 6 Şubat-29 Aralık 2023 olanlar için de son ödeme tarihi 29 Aralık 2023 olarak dikkate alınacak.

Kontrol muayenesine tabi olup kontrol muayene tarihleri 1 Şubat-29 Aralık 2023 olanların kontrol muayene tarihleri 29 Aralık 2023 olarak belirlendi.

Gecikme zammı uygulanmayacak

Fazla veya yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacaklarından 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 30 Kasım'a kadar tahakkuk edecek olan alacakların da son ödeme tarihi ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın 29 Aralık'a ertelenecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6 Şubat itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya dışında işyeri bulunan işverenlerin bu yılın ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin "SGK Bildirimleri" kısmının 15 Aralık'a kadar verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının da 29 Aralık'a kadar ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacak.

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