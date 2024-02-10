Dolar
30.71
Euro
33.16
Altın
2,024.13
ETH/USDT
2,490.80
BTC/USDT
47,133.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu ve Veterinerlik, Bitik, İmrendi Farklı Seviyeli Kavşakları Açılış Töreni'nde konuşuyor.
logo
Gündem

Depremde enkazdan kurtarılan Ayşegül yeniden yürüyebilmek için destek bekliyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak yürüme yetisini kaybeden Ayşegül Yıldırım, yeniden ayağa kalkabilmek için destek bekliyor.

Zekeriye Şimşek  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Depremde enkazdan kurtarılan Ayşegül yeniden yürüyebilmek için destek bekliyor

Gaziantep

Deprem esnasında dışarıya kaçmaya çalışırken yıkılan apartmanın enkazı altında kalan 32 yaşındaki Yıldırım, arama kurtarma ekiplerince yıkıntıdan çıkarıldı.

Yürüme yetisini kaybeden ve tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Yıldırım, konteyner kente yerleştirildi.

Yıldırım, depremlerden önce biber fabrikasında çalıştığını, şu anda yürüyemediği için çalışamadığını söyledi.

Mesleğini konteynerde pul biber ve salça üreterek sürdürdüğünü, eski günlerindeki gibi yeniden işinin başına geçmeyi istediğini belirten Yıldırım, sağlığına kavuşmak için yetkililer ve hayırseverlerden destek beklediğini dile getirdi.

Tekrar yürüyebilmesi için tedaviye ihtiyaç duyduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Enkazın altından çıkarıldım ama üzerime düşen molozların vücuduma verdiği hasarla yürüme fonksiyonumu kaybettim. Belimde platin var ve tekerlekli sandalyeye bağlı kalınca çalışma hayatım bitti. Konteyner kentte hayata tutunmaya çalışıyorum, tekrardan yürümek ve çalışmak istiyorum. Bunun için de yetkililer ve hayırseverlerden yardım istiyorum.”

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kalkan-12" operasyonlarında 49 göçmen kaçakçısı ve 142 düzensiz göçmen yakalandı
Depremde enkazdan kurtarılan Ayşegül yeniden yürüyebilmek için destek bekliyor
Havaların ısınması çığ ve çığ riskini artırdı
Iğdır'daki donan Üçkaya Gölü havadan görüntülendi
İstanbul Adliyesine terör saldırısında saldırganların amacının kamu görevlilerini rehin almak olduğu değerlendirildi

Benzer haberler

Depremde enkazdan kurtarılan Ayşegül yeniden yürüyebilmek için destek bekliyor

Depremde enkazdan kurtarılan Ayşegül yeniden yürüyebilmek için destek bekliyor

İsrail’in enkaza çevirdiği Gazze’nin kuzeyine dönen Filistinli aile sığınacak yer bulamadı

Senegalli ressam 6 Şubat depremlerinden etkilenerek 4 tuvalden oluşan bir eser yaptı

Burdur UMKE ekibi enkazdan kurtardıkları canları unutamıyor

Burdur UMKE ekibi enkazdan kurtardıkları canları unutamıyor
Türkiye'deki yabancı misyon temsilciliklerinden 6 Şubat depremlerinin 1. yılı mesajları

Türkiye'deki yabancı misyon temsilciliklerinden 6 Şubat depremlerinin 1. yılı mesajları

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği: 6 Şubat depremleri sonrasındaki yardımlar devam etmeli

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği: 6 Şubat depremleri sonrasındaki yardımlar devam etmeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet