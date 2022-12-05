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Depremde dış cephesi zarar gören Düzce Adliyesindeki tadilat bitti

Düzce'de yaşanan depremde dış cephesi zarar gören Düzce Adliyesinde tadilat çalışması sona erdi.

Ömer Ürer, Cem Ali Kuş   | 05.12.2022
Depremde dış cephesi zarar gören Düzce Adliyesindeki tadilat bitti Fotoğraf: Ömer Ürer - AA

Düzce

Kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle dış cephesinde hasar oluşan adliye binasında zarar tespit çalışması yapıldı.

Adalet Bakanlığınca gönderilen ekip tarafından onarımına başlanan binanın dış cephesinde tadilat işlemleri tamamlandı.

İncelemelerde, adliye binasının ana yapısında herhangi bir sorun olmadığı, sadece dış cephesinin hasar aldığı anlaşılmıştı.

Adliye, 28 Kasım'da normal faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştı.

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