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Denizli'de öğrencileri taşıyan servis midibüsü devrildi, 2 ölü, 26 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde sporcu öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Samet Kıyak  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Denizli'de öğrencileri taşıyan servis midibüsü devrildi, 2 ölü, 26 yaralı

Denizli

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 BYZ 354 plakalı sporcu lise öğrencilerini taşıyan midibüs, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Halter şampiyonasına katılmak için yola çıkmışlar

İzmir'den hareket eden midibüste, 19-21 Şubat'ta Denizli'de 40 ilden 402 sporcunun yer alacağı Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'na katılacak öğrencilerin bulunduğu öğrenildi.

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