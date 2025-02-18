Denizli'de öğrencileri taşıyan servis midibüsü devrildi, 2 ölü, 26 yaralı
Denizli'nin Buldan ilçesinde sporcu öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Denizli
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 BYZ 354 plakalı sporcu lise öğrencilerini taşıyan midibüs, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı https://t.co/9tDqG0Mr1s pic.twitter.com/WhhIrsVMD5— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 18, 2025
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.
Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Halter şampiyonasına katılmak için yola çıkmışlar
İzmir'den hareket eden midibüste, 19-21 Şubat'ta Denizli'de 40 ilden 402 sporcunun yer alacağı Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'na katılacak öğrencilerin bulunduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.