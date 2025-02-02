Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.
Denizli
Asmalı Evler Mahallesi Mender Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.
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