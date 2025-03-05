Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Aksaz ve Didim'de incelemelerde bulundu
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, Aksaz ve Didim bölgesinde incelemelerde bulundu.
Ankara
ANKARA (AA) -
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açılamaya göre, Oramiral Tatlıoğlu, denetleme ve inceleme faaliyetleri kapsamında Güney Deniz Saha Komutanlığını ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı Aksaz Tersanesi Komutanlığı Boru Fabrikası'nın açılışını yapan Tatlıoğlu, insansız deniz aracı eğitimlerini gözlemledi ve Didim askeri bölgesinde incelemelerde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.