Dolar
17.96
Euro
18.37
Altın
1,786.50
ETH/USDT
1,661.60
BTC/USDT
23,153.00
BIST 100
2,720.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DDK Başkanı Arıncı: (İptal edilen KPSS) Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz

Harun Kutbe   | 05.08.2022
DDK Başkanı Arıncı: (İptal edilen KPSS) Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili sosyal medyada ve bazı haber mecralarında Kurulun kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşıldığını ve süreci bulandırmaya çalışanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili Kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM'den aile hekimleri ve aile sağlığı personelinin sözleşme feshine ilişkin iptal kararı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Gençlerimiz bizim en kıymetli varlığımız, yarınlarımızın güvencesi
DDK Başkanı Arıncı: (İptal edilen KPSS) Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz
İliç Millet Bahçesi su kayağı ve tekne turu yapmak isteyenleri ağırlıyor
Tıkalı lavaboyu kimyasal ürünle açma denemesi hastanelik etti

Benzer haberler

DDK Başkanı Arıncı: (İptal edilen KPSS) Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz

DDK Başkanı Arıncı: (İptal edilen KPSS) Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz

İletişim Başkanı Altun: 'KPSS geçerlilik süresi' son iki yılın sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak

Altun: Kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir

MHP Genel Başkanı Bahçeli 'cemevi saldırısı' ve 'KPSS'ye yönelik iddiaları' değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli 'cemevi saldırısı' ve 'KPSS'ye yönelik iddiaları' değerlendirdi
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: KPSS'nin iptaline ilişkin süreç hakkında şeffaf şekilde bilgilendireceğiz

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: KPSS'nin iptaline ilişkin süreç hakkında şeffaf şekilde bilgilendireceğiz
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları sınav giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet