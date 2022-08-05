DDK Başkanı Arıncı: (İptal edilen KPSS) Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili sosyal medyada ve bazı haber mecralarında Kurulun kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşıldığını ve süreci bulandırmaya çalışanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili Kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.