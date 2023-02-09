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Diyarbakır Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler yaralıları çıkarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş Ali Sezai Efendi Caddesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Cumhurbaşkanlığına ait "TUR" uçağı deprem bölgesinden 52 yaralıyı Ankara'ya nakletti

Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR", Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sağlık ve arama kurtarma personelini bölgeye, bölgedeki yaralıları da Ankara'ya taşımak için seferler düzenliyor.

Ali Kemal Akan   | 09.02.2023
Cumhurbaşkanlığına ait "TUR" uçağı deprem bölgesinden 52 yaralıyı Ankara'ya nakletti Fotoğraf: Özge Elif Kızıl / AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR", arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Ankara’dan aldığı madencileri Adana’ya götürdü. Aynı uçakla deprem bölgesinden 52 yaralı Ankara'ya nakledildi.

Uçakta bulunan doktorlar, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu yaralıların sağlık kontrolleri yaptı, yolculuk boyunca gerekli ilk müdahalelerde bulundu.

Ankara'ya getirilen yaralılar, tedavileri için Ankara Bilkent Şehir Hastanesinden 15 kişilik sağlık ekibi tarafından havalimanında bekleyen ambulanslarla Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine gönderildi.

Antakya'da enkaz altında kalan çocuklarının 24 saat sonra çıkarıldığını söyleyen yolculardan Ahmet Osman, "Bizim yaşadığımız apartman yıkıldığında ben başka bir yerdeydim. Anneleri yaşıyor ancak hangi hastanede olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Depremzede Mehmet Ali Aşkaroğlu, Hatay Antakya'daki bir enkazdan yeni çıktığını ve dizlerinin kötü durumda olduğunu anlattı.

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