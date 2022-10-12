Dolar
18.59
Euro
18.00
Altın
1,668.81
ETH/USDT
1,297.00
BTC/USDT
19,105.00
BIST 100
3,517.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Senatosundaki F-16 tasarısına ilişkin değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Senatosunun F-16 satışıyla ilgili attığı adımı Türkiye adına olumlu gördüklerini bildirdi.

Ali Kemal Akan   | 12.10.2022
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Senatosundaki F-16 tasarısına ilişkin değerlendirme

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Kalın, burada gazetecilerle sohbet etti.

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısındaki Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemelerin Senato versiyonundan çıkarılmasına ilişkin Kalın, şunları söyledi:

"Bizim istediğimiz şekilde Kongreye gitmesinin önü açılmış oldu. Ama o, ara seçimlerden sonra Kongreye gider. Ondan sonra müzakereler devam edecek. Bu bizim için iyi bir şey. F-16 anlaşması yaparsak bizim istediğimiz şartlarda yapmış olacağız. Ama daha müzakere edilecek epey konu var. Bizim çok lehimize olan bir şey. Bunu Türkiye adına olumlu bir adım olarak görüyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Senatosundaki F-16 tasarısına ilişkin değerlendirme
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
Akdeniz Sahil Yolu'nda bu yıl 3 tünel ve 1 viyadük açılacak
Su çekilmesi yaşanan İznik Gölü'ndeki batık bazilika kıyıyla birleşti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Senatosundaki F-16 tasarısına ilişkin değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Senatosundaki F-16 tasarısına ilişkin değerlendirme

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet