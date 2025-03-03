Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri üçüncü gününde yoğun katılımla sürdü
Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı üçüncü gününde de yoğun katılımla sürdü.
Ankara
Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki program kapsamında bugün, Diyanet İzcilik Oyunları, Cep Sineması, 1 Çocuk 1 Dünya programı, Hay-Hak Hacivat-Karagöz Müzikali, masal anlatımı ve vantrolog gösterisi gerçekleştirildi.
Çocuklar, ramazan ayının faziletlerinin anlatıldığı eğitici-öğretici ve eğlenceli etkinliklerle vakit geçirdi.
Etkinlik alanında, çocuklara geleneksel sanatları tanıtmak amacıyla geleneksel oyuncaklar, keçecilik, ahşap gemi yapımı ve ahşap baskı sanatı stantları yer aldı.
Ayrıca çocuklar için kurulan "Çevre Müfettişi Sıfır Atık", "Atık Kumaştan Çanta Yapımı", "Ahşap Boyama", "Arkadaş Bilekliği Tasarımı" ve "Hacivat-Karagöz Kukla Yapımı" atölyelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Çocuklardan yetişkinlere geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden program, ramazanın manevi atmosferine uygun şekilde 12.00-17.00 saatleri arasında devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.