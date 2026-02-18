Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "Ülkemiz, stratejik konumuyla, güçlü ordusuyla NATO’da caydırıcılığın sağlanması, terörle mücadele ve bölgesel güvenliğin korunmasında kritik rol üstlenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Yusuf Soykan Bal  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Ankara

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, 1952'den bu yana NATO'nun güçlü ve güvenilir müttefiklerinden biri olarak 74 yıldır barışa, istikrara ve kolektif savunmaya kararlılıkla katkı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz, stratejik konumuyla, güçlü ordusuyla ve kriz yönetimindeki tecrübesiyle NATO'da caydırıcılığın sağlanması, terörle mücadele ve bölgesel güvenliğin korunmasında kritik rol üstlenmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, gelişen savunma teknolojileri, siber güvenlik kapasitesi ve yeni nesil tehditlere karşı yetkinlikleriyle NATO'nun 2030 vizyonuna katkı sağlamaya ve ortak güvenliği güçlendirmeye devam edecektir."

